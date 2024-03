Pierluigi Tami, direttore delle squadre nazionali. Keystone

Sabato e martedì prossimo la Nazionale affronterà i match amichevoli contro Danimarca e Irlanda. Inizia così la preparazione verso i Campionati Europei in Germania. Tuttavia, ci sono ancora alcuni interrogativi. Ecco le impressioni del direttore della Nati.

Dal ritiro spagnolo per preparare le due sfide amichevoli contro Danimarca e Irlanda, il direttore della Nati Pierluigi Tami ha parlato con blue Sport, a proposito della scelta dei due prossimi avversari.

«Dopo le qualificazioni, in cui abbiamo avuto avversari che giocavano prevalentemente in arroccate in difesa, volevamo affrontare due squadre più attive. La Danimarca e l'Irlanda hanno sempre offerto ottime prestazioni davanti al pubblico di casa. Dobbiamo alzare il nostro livello per essere in grado di reggere il confronto con loro. È un buon test in vista del Campionato Europeo, dove affronteremo anche avversari forti nel nostro girone».

Quelle qualificazioni che hanno lasciato l'amaro in bocca

Germania su tutte, Ungheria e Scozia, le due meno appariscenti. Queste saranno le avversarie della Nazionale svizzera a Euro 2024. Le qualificazioni hanno lasciato un po' di amaro in bocca e alcuni dubbi sulla vera forza dei rossocrociati.

Pierluigi Tami segue da vicino la Nazionale anche in occasione del ritiro in Spagna. KEYSTONE

«La Svizzera non ha mai giocato un girone di qualificazione in cui era nettamente favorita. Non siamo stati all'altezza di questo ruolo. Siamo partiti forte, ma poi ho visto una squadra forse un po' troppo sicura di sé».

Il ticinese ricorda inoltre che già prima di iniziare le qualificazioni «eravamo la Svizzera, siamo la Svizzera e saremo sempre la Svizzera. Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario».

«Murat è un buon allenatore»

Una delle ricorrenti domande riguarda il ct della Nazionale, quel Murat Yakin vittima di diverse critiche nel percorso finale delle qualificazioni.

«L'attenzione è ora tutta rivolta a questo torneo e siamo sicuri di avere un buon allenatore», ha detto Tami, che si augura che Yakin rimanga alla guida della Nati anche dopo gli Europei, «perché significherebbe che abbiamo disputato un buon torneo. Per me Murat è il candidato allenatore numero uno. Se otterrà buoni risultati in Germania, sarà più costoso per l'associazione, ma questo è il calcio professionistico».

Da Granit Xhaka la Nazionale si aspetta molto

Un altro argomento di cui si parla da un po' è il rapporto tra Murat Yakin e Granit Xhaka, che lo stesso capitano, a blue Sport, aveva tentato di chiarire e chiudere.

Ai microfoni della SRF, l'ex allenatore del Lugano è tornato sulla questione.

«Murat ha fatto tutto il possibile per migliorare il rapporto con Granit Xhaka. È andato a trovarlo a Leverkusen. Granit sta vivendo momenti bellissimi e sta giocando un ruolo importante. Ci aspettiamo lo stesso da lui in Nazionale», ha chiosato il direttore, sostenendo il suo allenatore oltre che investire di responsabilità il capitano, e oggi il giocatore più in vista della Nazionale elvetica.