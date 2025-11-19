  1. Clienti privati
Verso i Mondiali Tami: «Risultato della Svizzera alle qualificazioni meritato»

Swisstxt

19.11.2025 - 11:34

La soddisfazione è enorme
La soddisfazione è enorme
freshfocus

Il bilancio di Pier Tami sul cammino della Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali non può che essere positivo.

SwissTXT

19.11.2025, 11:34

19.11.2025, 11:39

«Il risultato è ampiamente meritato», ha dichiarato il direttore delle squadre nazionali rossocrociate.

«Vinciamo se siamo una squadra e lo siamo stati dall'inizio alla fine. Il nostro è un gruppo molto unito, con un sistema di gioco supportato da tutti e che ci sta dando grandi soddisfazioni», ha sottolineato il ticinese.

«I giovani che abbiamo inserito hanno dimostrato di poter stare in questa squadra e non c'è intenzione di fare dei passi indietro», ha concluso Tami.

