  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Tedeschi e inglesi di misura

Swisstxt

7.6.2026 - 00:00

Germania
Germania

La Germania ha superato 2-1 gli Stati Uniti a Chicago in un match di avvicinamento ai Mondiali.

SwissTXT

07.06.2026, 00:00

Ad Havertz ha replicato Robinson con una splendida rete, prima del punto decisivo di Sané. L'Inghilterra ha invece avuto bisogno di un colpo di testa del solito Kane per avere la meglio con il minimo scarto di 1-0 contro una coriacea Nuova Zelanda. A Lisbona in un match dai nervi tesi (un espulso a testa per rissa al 45': Leao e Roman) il Portogallo ha battuto 2-1 il Cile. Tutto facile per il Belgio invece, che ha travolto per 5-0 la Tunisia.

I più letti

Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai
Mamma e figlia avvelenate dalla ricina: la pianta tossica cresceva vicino a casa loro
Vasco Rossi risponde alle parole di De Gregori: «Suono per provocare una sana e scandalosa felicità»

Video correlati

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

06.06.2026

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

01.06.2026

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

02.06.2026

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Più video

Altre notizie

Calcio. Svizzera, pari con l'Australia

CalcioSvizzera, pari con l'Australia

Calcio. Bosnia fermata da Panama

CalcioBosnia fermata da Panama

Dopo la partita a Lugano. Riola Xhemaili incontra Valon e Lara Gut-Behrami: «Ecco i consigli che mi han dato»

Dopo la partita a LuganoRiola Xhemaili incontra Valon e Lara Gut-Behrami: «Ecco i consigli che mi han dato»