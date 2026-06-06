Germania

La Germania ha superato 2-1 gli Stati Uniti a Chicago in un match di avvicinamento ai Mondiali.

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Ad Havertz ha replicato Robinson con una splendida rete, prima del punto decisivo di Sané. L'Inghilterra ha invece avuto bisogno di un colpo di testa del solito Kane per avere la meglio con il minimo scarto di 1-0 contro una coriacea Nuova Zelanda. A Lisbona in un match dai nervi tesi (un espulso a testa per rissa al 45': Leao e Roman) il Portogallo ha battuto 2-1 il Cile. Tutto facile per il Belgio invece, che ha travolto per 5-0 la Tunisia.