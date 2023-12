Terza rete stagionale di Amdouni, ma il Burnley Perde Imago

Al Burnley non è bastata la rete di Amdouni per battere l'Aston Villa, vincitrice per 3-2 e nuova capolista in Premier League a pari merito con il Liverpool.

Tutto facile invece per il Manchester City, che con il 2-0 allo Sheffield United è salito al 3o posto a -2 dalla vetta.

Swisstxt