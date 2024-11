Il Bellinzona dovrà ancora attendere prima di tornare a festeggiare quel successo che manca ormai da un mese e mezzo.

Nel 14o turno del campionato cadetto i granata sono stati messi sotto 4-1 al Comunale dall'Aarau. Complice un Enzler non in grande serata tra i pali, i padroni di casa hanno compromesso la partita nel primo tempo, chiuso con gli argoviesi avanti 3-0. L'unica gioia di serata per i sottocenerini l'ha invece firmata Nivokazi.

