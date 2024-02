Murat Yakin Keystone

Per preparare al meglio gli Europei del 2024 in Germania, la Nazionale svizzera di Yakin svolgerà ulteriori due test.

Dopo le trasferte di fine marzo in Danimarca e Irlanda, i rossocrociati scenderanno in campo tra le mura amiche della swissporarena di Lucerna e del kybunpark di San Gallo, per sfidare il 4 giugno alle 20h15 prima l’Estonia e poi quattro giorni dopo l’Austria alle 18h00.

Una settimana più tardi invece, il 15 giugno, Xhaka e compagni esordiranno al RheinEnergieStadion di Colonia contro l’Ungheria, per la prima sfida del Gruppo A della rassegna tedesca.

