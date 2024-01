Test

Nessuna amichevole sabato 6 gennaio per il Lugano a Benidorm.

I bianconeri, dopo il mancato accordo con il St.Pauli, non hanno trovato un’altra squadra per organizzare una partita e allora disputeranno un test in famiglia.

È invece confermato il match del 9 gennaio, sempre nel ritiro spagnolo, contro la squadra belga del Genk.

Una volta tornato a casa, il Lugano affronterà lo Sciaffusa, sempre in amichevole, venerdì 12 gennaio a Cornaredo, mentre 17 gennaio, a Biasca, l'avversario sarà il Paradiso.

Swisstxt