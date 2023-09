ManCity KEY

Vincitore della Champions, della Premier League, della FA Cup e della Supercoppa UEFA, il Manchester City è la squadra più rappresentata ai The Best FIFA Footballl Awards.

Nella categoria di miglior giocatore sono ben 6 su 12 i rappresentanti dello squadrone inglese, oltre a Guardiola (miglior allenatore) ed Ederson (miglior portiere). Nella lista non manca Messi, tra i favoriti insieme a Haaland, mentre non c'è Ronaldo. Tra le 16 donne in lizza sono della Nazionale spagnola: Bonmatì, Hermoso e Leon, con la prima che vinto anche Liga, Supercoppa iberica e CL.

