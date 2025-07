Il francese Theo Hernandez, che giovedì si è unito al club saudita Al-Hilal, ha salutato i tifosi del Milan con un messaggio in cui ha criticato gli attuali dirigenti del club italiano.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Dopo sei anni con il club, è arrivato il momento di dire addio (...) Me ne vado dopo aver vissuto momenti indimenticabili come lo scudetto (nel 2022) e la vittoria della Supercoppa italiana» nel 2025, ha scritto giovedì sera sui suoi social network Theo Hernandez.

«La decisione di andarmene non è stata facile da prendere, ho sempre saputo dove volevo arrivare e il Milan è sempre stato la mia priorità, ma purtroppo non sempre dipende tutto da te», ha continuato il terzino sinistro.

«La direzione che il club ha preso e alcune delle sue recenti decisioni non rispettano i valori che mi hanno spinto a venirci», si è lamentato, mettendo in didascalia le foto che lo ritraggono con l'ex direttore tecnico Paolo Maldini, licenziato nel 2023, l'unico dirigente che ha ringraziato per nome «per la sua visione e la sua leadership».

La rabbia dei tifosi

Hernandez, 27 anni, è arrivato a Milano nel 2019 e tenendo conto di tutte le competizioni ha collezionato 262 presenze (segnando 34 gol) con la casacca rossonera. Ha vinto il campionato italiano nel 2022 e in Serie A si è guadagnato i galloni di nazionale francese grazie alle sue prestazioni.

L'ultima stagione è però stata molto deludente, durante la quale è stato spesso addirittura relegato sulla panchina delle riserve.

Controllato da RedBird dal 2022, il Milan, ottavo nell'ultimo campionato italiano, ha avuto da allora quattro allenatori diversi: Stefano Pioli, Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao e, più recentemente, Massimiliano Allegri.

I tifosi sono molto arrabbiati con il proprietario americano Gerry Cardinale e il suo consigliere speciale Zlatan Ibrahimovic, e ritengono che il loro ruolo e le loro decisioni siano in gran parte responsabili delle delusioni della squadra.