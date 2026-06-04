Gian-Luca Privitelli Imago

Il Thun ha trovato il successore di Mauro Lustrinelli.

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I campioni svizzeri hanno deciso di affidare la conduzione della prima squadra all’ex CT della Nazionale rossocrociata U20 Gian-Luca Privitelli per i prossimi 3 anni. Nato a Muri nel 1978, il tecnico italo-svizzero è alla prima esperienza assoluta tra i grandi: fatta eccezione per Lyss e Breitenrein, allenate una decina d’anni fa, Privitelli si è sempre occupato di calcio giovanile, dividendosi fra Thun e Basilea. Dopo aver conquistato la Super League, l'allenatore ticinese era dal canto suo passato all'Union Berlino.