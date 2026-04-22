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Super League Notte di festa libera nel fine settimana a Thun in caso di vittoria del campionato

SDA

22.4.2026 - 14:14

Dopo essersi illustrato come giocatore, Mauro Lustrinelli potrebbe regalare al FC Thun il primo titolo della sua storia
Dopo essersi illustrato come giocatore, Mauro Lustrinelli potrebbe regalare al FC Thun il primo titolo della sua storia
Keystone

Sarà una notte di festa a Thun se la locale squadra di calcio, allenata dal ticinese Mauro Lustrinelli, dovesse riuscire a conquistare il titolo sabato sera o domenica, a dipendenza dei risultati delle rivali.

Keystone-SDA

22.04.2026, 14:14

22.04.2026, 14:16

Le autorità comunali hanno dato il permesso ai vari locali pubblici di tenere aperto fino alle ore piccole nel prossimo fine settimana.

Il FC Thun può vincere il primo titolo di campione svizzero della sua storia già sabato sera al termine della partita casalinga contro l'FC Lugano oppure domenica, quando il FC San Gallo – attualmente secondo con 14 punti di ritardo a cinque giornate dal termine – affronterà lo Youg Boys a Berna.

In entrambi i casi, il Municipio di Thun ha autorizzato una notte libera, viene precisato in un comunicato odierno.

Cosa succederà in caso di vittoria nel we

Se il FC Thun vince il titolo sabato, alla fine della partita alla Stockhorn Arena si terrà una celebrazione spontanea con la presentazione dei giocatori, ha indicato in una nota il club dell'Oberland bernese.

Successivamente ci sarà una sfilata dei tifosi dallo stadio fino alla piazza del municipio. La squadra verrà portata in città con un autobus.

Se il titolo non dovesse ancora essere conquistato sabato, potrebbe arrivare domenica pomeriggio, nel caso in cui l'YB vinca la partita contro il San Gallo. Il club ha già previsto per i tifosi una visione pubblica dell'incontro alla Stockhorn Arena, mentre la squadra la seguirà in una lounge.

Ma i festeggiamenti non si esauriranno questo week-end. La celebrazione ufficiale del titolo si terrà infatti il 15 maggio sulla Stadthofplatz. Anche per questa occasione il Consiglio comunale ha autorizzato una notte libera.

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