Calcio Super League, Thun da solo al comando

Swisstxt

4.10.2025 - 20:14

I bernesi erano reduci da due sconfitte
freshfocus

In attesa del derby di stasera tra GC e Zurigo, e della sfida tra Losanna e Young Boys di domenica, il Thun è balzato da solo in vetta alla classifica della Super League.

SwissTXT

04.10.2025, 20:14

04.10.2025, 20:19

Gli uomini di Lustrinelli hanno scavalcato il San Gallo battendolo 2-1 sul suo campo grazie al gol al 44' di Ibayi, che ha chiuso i conti dopo il botta e risposta tra Meichtry (19') e Vandermersch (35').

Lucerna e Sion si sono invece lasciati sul 3-3. Sotto 3-1 e in 10 dopo l'espulsione di Bouchlarem al 77', i vallesani sono riusciti a pareggiare grazie a Boteli e Chipperfield.

