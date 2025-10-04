I bernesi erano reduci da due sconfitte freshfocus

In attesa del derby di stasera tra GC e Zurigo, e della sfida tra Losanna e Young Boys di domenica, il Thun è balzato da solo in vetta alla classifica della Super League.

SwissTXT Swisstxt

Gli uomini di Lustrinelli hanno scavalcato il San Gallo battendolo 2-1 sul suo campo grazie al gol al 44' di Ibayi, che ha chiuso i conti dopo il botta e risposta tra Meichtry (19') e Vandermersch (35').

Lucerna e Sion si sono invece lasciati sul 3-3. Sotto 3-1 e in 10 dopo l'espulsione di Bouchlarem al 77', i vallesani sono riusciti a pareggiare grazie a Boteli e Chipperfield.