Il Thun ha colmato in parte le partenze di Elmin Rastoder e Christopher Ibay con l’arrivo di un profilo giovane, l’attaccante 19enne Riccardo Braschi, proveniente dalla Fiorentina.

La punta italiana ha già collezionato 2 presenze in Serie A e una in Conference League, ma è nel Campionato Primavera che si è distinto con 17 gol in 27 partite. Oggetto di desiderio di varie squadre, Braschi ha firmato fino al 2029.

Profilo giovane anche per il Losanna, che per completare il suo reparto offensivo ha ingaggiato 18enne Enzo Molebe, prestato dal Lione fino al termine della stagione.