Il Thun è stato eliminato nel secondo turno di qualificazione della Champions League.

A Zagabria i campioni svizzeri hanno perso 3-2 ai supplementari dopo il pareggio dell'andata.

Decisiva l'espulsione di Buerki al 67'.

I bernesi erano andati in vantaggio con Labeau e Buerki nel primo tempo.

Il rosso al capitano ha rianimato la Dinamo, che ha pareggiato in 12'. Nei supplementari ha deciso Valincic al 112'.

Il Thun ora affronterà nel terzo turno di qualificazione all'UEL la vincente tra Be'er Sheva (contro cui i bernesi hanno ottenuto la loro ultima vittoria in Europa) e Vikingur Reykjavik.