Calcio Super League, Thun padrone del derby bernese

Swisstxt

8.3.2026 - 18:28

YB-Thun
YB-Thun
freshfocus

Dopo il mezzo passo falso di giovedì, il Thun ha subito ripreso a correre in vetta alla Super League.

SwissTXT

08.03.2026, 18:28

08.03.2026, 18:38

Ribaltando l'YB nella ripresa, in cui Matoshi e Reichmuth hanno sancito il 2-1 finale, gli uomini di Lustrinelli si sono mantenuti a +14 sul San Gallo.

I biancoverdi, dal canto loro, hanno imposto la propria legge al Basilea con sorprendente facilità: il 3-0 è maturato grazie a tre reti nella prima mezz'ora. Per il Lugano, quindi, il secondo posto dista ora cinque punti.

Sotto la linea, il Losanna può invece continuare a sognare il Champhionship Group dopo il 3-2 inflitto al GC.

