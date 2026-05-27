Tifosi del Cristal Palace aggrediti a Lipsia prima della finale, ecco il video

Tifosi del Crystal Palace (immagine d'archivio) KEYSTONE

I tifosi del Crystal Palace sono stati vittime di un'aggressione nelle strade di Lipsia alla vigilia della finale di Conference League contro il Rayo Vallecano.

I tifosi del Crystal Palace, in trasferta per una delle partite più importanti della storia del club, sono stati coinvolti in episodi preoccupanti alla vigilia della finale della UEFA Conference League alla Red Bull Arena di Lipsia.

Quella che avrebbe dovuto essere un’occasione all’insegna dell’attesa e dei festeggiamenti ha invece visto scoppiare tensioni nel centro della città, con filmati diffusi online, come riporta il sito «footballgroundguide.com».

I video che circolano sui social mostrano tifosi degli Eagles riuniti fuori da un bar a Lipsia martedì sera, prima di essere avvicinati da un folto gruppo organizzato, vestito prevalentemente di nero.

Le immagini mostrano sedie e bicchieri lanciati mentre il gruppo di aggressori si scagliava contro i tifosi del Palace prima che intervenissero agenti di polizia in tenuta antisommossa.

Non è chiaro se i coinvolti fossero tifosi del Rayo Vallecano o ultras del calcio locale, anche se alcune segnalazioni suggeriscono somiglianze con gruppi associati alla squadra locale FC Lokomotive Leipzig.

Fans clash in Leipzig ahead of the Europa Conference Final between Crystal Palace and Rayo Vallecano tomorrow. 😲



To any Palace fans out there hoping to simply enjoy the trip and support their team, please stay safe! 🙏 pic.twitter.com/j3viRSuMHt — Football Away Days (@FBAwayDays) May 26, 2026

Le autorità hanno successivamente circondato un gruppo ritenuto responsabile dell’inizio dei disordini.

La polizia tedesca ha istituito cordoni di sicurezza in alcune zone del centro città; secondo alcune fonti, decine di persone sarebbero state trattenute per diverse ore con l'accusa di disturbo dell'ordine pubblico e sottoposte a controlli di identità.

I disordini sono scoppiati alla vigilia di un evento storico per entrambe le squadre, con il Palace e il Vallecano pronti a contendersi il loro primo trofeo europeo.

Potrete seguire la finale in questione su blue Sport TV e su questo sito grazie al nostro live-ticker.