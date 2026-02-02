  1. Clienti privati
Ecco il video Tifoso dell'Inter ferisce il portiere della Cremonese con un petardo e perde tre dita

SDA

2.2.2026 - 11:50

A seguito del violento gesto la gara era stata sospesa per alcuni minuti. (Foto archivio)
A seguito del violento gesto la gara era stata sospesa per alcuni minuti. (Foto archivio)
Keystone

È piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona il tifoso dell'Inter che ieri, al quinto minuto del secondo tempo della partita tra la Cremonese e i nerazzurri, ha lanciato in campo il petardo esploso a fianco del portiere grigiorosso Emil Audero.

Keystone-SDA

02.02.2026, 11:50

02.02.2026, 12:06

A seguito del violento gesto, che ha lasciato stordito l'estremo difensore, la gara era stata sospesa per alcuni minuti. Audero si è inoltre procurato una lesione lacero contusa alla coscia destra.

Stando a quanto scrive l'agenzia italiana ANSA, il tifoso non apparterrebbe a gruppi organizzati e si sarebbe ferito alla mano non durante il lancio del petardo caduto vicino all'estremo difensore, ma nel tentativo di buttare in campo un secondo ordigno, che gli sarebbe esploso in mano.

Ha lesioni serie alle falangi di due dita e non è escluso che già nelle prossime ore venga trasferito in un centro specializzato.

Identificato dagli agenti della questura già allo stadio, la sua posizione è attualmente ancora al vaglio degli inquirenti. Sembra comunque improbabile che verrà arrestato, sicura invece la denuncia seguita dal divieto di accedere alle manifestazioni sportive.

Ecco il video (con commento in tedesco):

Un tifoso dell'Inter stordisce il portiere della Cremonese con un petardo, ma perde tre dita

Un tifoso dell'Inter stordisce il portiere della Cremonese con un petardo, ma perde tre dita

02.02.2026

