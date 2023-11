Incredibile

Al termine di un match folle, il Tottenham ha perso la leadership di Premier.

Gli Spurs sono infatti incappati nel primo ko stagionale per mano dei cugini del Chelsea, impostisi in rimonta 4-1, e sono quindi stati sorpassati in classifica dal Manchester City. L’inizio degli uomini di Postecoglu era stato spumeggiante, con Kulusevski in gol al 6’. Poi il VAR è diventato protagonista, annullando 3 reti e concedendo un rigore con espulsione di Romero ai Blues, trasformato da Palmer. Nella ripresa Tottenham in 9 (rosso pure per Udogie), con l'assalto del Chelsea che ha pagato al '75 con Jackson.

