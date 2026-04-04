Basilea-YB Keystone

Il Basilea è stato fermato sul 3-3 dallo Young Boys ed è così stato superato dal Lugano in classifica.

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I renani si trovano ora a -1 dai bianconeri, mentre l'YB resta a sei lunghezze dai rossoblù.

Al St.Jakob-Park è andata in scena una sfida ricca di ribaltamenti di fronte, in cui sono stati protagonisti gli autogol, uno per parte, Shaqiri, che ha causato un'autorete e ha poi firmato il momentaneo 2-1 con uno spettacolare esterno sinistro, e Colley, autore del definitivo pareggio al 90' con un colpo di tacco.

Il Losanna ha invece sconfitto in rimonta il Winterthur per 2-1.