  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League Tra Basilea e Young Boys finisce pari

Swisstxt

4.4.2026 - 22:38

Basilea-YB
Basilea-YB
Keystone

Il Basilea è stato fermato sul 3-3 dallo Young Boys ed è così stato superato dal Lugano in classifica.

SwissTXT

04.04.2026, 22:38

05.04.2026, 09:05

I renani si trovano ora a -1 dai bianconeri, mentre l'YB resta a sei lunghezze dai rossoblù.

Al St.Jakob-Park è andata in scena una sfida ricca di ribaltamenti di fronte, in cui sono stati protagonisti gli autogol, uno per parte, Shaqiri, che ha causato un'autorete e ha poi firmato il momentaneo 2-1 con uno spettacolare esterno sinistro, e Colley, autore del definitivo pareggio al 90' con un colpo di tacco.

Il Losanna ha invece sconfitto in rimonta il Winterthur per 2-1.

I più letti

Due fratelli imbrogliano Ikea e la pagano molto cara. Ecco perché non conviene provarci
Denuncia per la divulgazione delle registrazioni delle chiamate d'emergenza su Crans-Montana
Ecco l'idilliaco villaggio rurale portoghese, nuova terra di conquista dei ricchi
Il valposchiavino Lardi racconta la vita a Dubai sotto gli attacchi: «Si fatica a dormire tranquilli»
Arriva la maglietta da calcio più grande della Svizzera

Video 

Atlético – Barcelona 1-2

Atlético – Barcelona 1-2

LALIGA | 30ème journée | Saison 25/26

04.04.2026

Basilea – YB 3:3

Basilea – YB 3:3

Super League | 32° turno | stagione 25/26

04.04.2026

Lugano – Thun 1:0

Lugano – Thun 1:0

Super League | 32° turno | stagione 25/26

04.04.2026

Atlético – Barcelona 1-2

Atlético – Barcelona 1-2

Basilea – YB 3:3

Basilea – YB 3:3

Lugano – Thun 1:0

Lugano – Thun 1:0

Più video

Altre notizie

Super League. Il Lugano sconfigge il Thun grazie alla rete di Dos Santos

Super LeagueIl Lugano sconfigge il Thun grazie alla rete di Dos Santos

Calcio. Il Bellinzona U19 sconfitto ai rigori dal Thiessois

CalcioIl Bellinzona U19 sconfitto ai rigori dal Thiessois

Liga. Il Real cade in casa del Maiorca

LigaIl Real cade in casa del Maiorca