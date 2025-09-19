  1. Clienti privati
L'esito degli esami Trauma polmonare per Renato Steffen

Swisstxt

19.9.2025 - 13:13

Subito trasportato in ospedale
Subito trasportato in ospedale
Ti-Press

Mercoledì sera nello scontro con il portiere del Losanna Karlo Letica, costatogli tra l’altro anche un cartellino rosso e due giornate di squalifica, l’attaccante del Lugano Renato Steffen ha riportato un trauma polmonare destro con pneumotorace.

SwissTXT

19.09.2025, 13:13

19.09.2025, 15:14

Gli esami hanno invece escluso la presenza di fratture costali. I tempi di recupero del 33enne, che immediatamente dopo l’incidente era stato ospedalizzato, saranno definiti meglio nei prossimi giorni in base all’evoluzione del quadro clinico.

Il Lugano tornerà in campo il 26 settembre per sfidare il Grasshopper a Cornaredo.

Un errore del VAR?. Scena controversa in Lugano-Losanna: Sow doveva essere espulso? I bianconeri fanno ricorso

Un errore del VAR?Scena controversa in Lugano-Losanna: Sow doveva essere espulso? I bianconeri fanno ricorso

