Dopo l'allontanamento di Spalletti e il rifiuto di Ranieri, la FIGC stringe il cerchio su tre ex campioni del mondo: Cannavaro, Gattuso e De Rossi.

Il favorito per la panchina azzurra sembra essere Gattuso, ma Cannavaro e De Rossi restano in corsa in attesa della decisione attesa entro 24 ore.