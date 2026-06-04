Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale è arrivata a San Diego, dove continua a prepararsi per il Mondiale, in un campo di allenamento sottoposto a rigide misure di sicurezza.

Alla San Diego Jewish Academy, i giornalisti devono superare tre controlli prima di accedere alla seduta.

Sul campo, la squadra lavora con intensità nonostante il jet lag, sotto gli occhi di centinaia di studenti dell’istituto.

Tutti i giocatori sono presenti tranne Embolo, ancora in attesa del visto, mentre Vargas lavora ancora parzialmente a parte.

La seduta si conclude in un’atmosfera più leggera, tra autografi, selfie e momenti di festa con i bambini della scuola.

Il sole è ancora nascosto dietro una coltre lattiginosa e grigia, in questa mattina del 3 giugno, primo giorno della delegazione svizzera a San Diego.

Da queste parti lo chiamano «June Gloom», la malinconia di giugno: è il fenomeno tipico della California meridionale, quando la nebbia arriva dal Pacifico e impiega qualche ora a dissolversi con il calore.

Sicurezza ai massimi livelli

Il cielo sarà anche grigio, ma all’ingresso dell’immenso parcheggio della San Diego Jewish Academy (SDJA) tutto è già pronto per ottenere il via libera.

Controllo d’identità, perquisizione, metal detector. Il tono è rilassato, quasi amichevole, ma le indicazioni sono rigide.

Benvenuti negli Stati Uniti d’America.

È il primo di tre controlli che i giornalisti devono superare per raggiungere il campo di allenamento della rinomata scuola privata.

Un dispositivo di sicurezza già imponente, probabilmente rafforzato ulteriormente dopo l’attentato neonazista contro un centro islamico di San Diego, costato la vita a cinque persone, tra cui i due assalitori.

Il rumore dell’autostrada

Una volta dentro, l’atmosfera si distende. Il rettangolo verde si trova ai margini della SDJA, incastonato tra due campi da baseball e circondato dagli arbusti della macchia mediterranea della California meridionale, comunemente chiamata chaparral.

Alcune centinaia di bambini e ragazzi dell’istituto, che offre un percorso formativo dalla prima infanzia fino all’accesso agli studi superiori, riempiono la tribuna.

Aspettano con impazienza di vedere all’opera i loro temporanei ospiti.

Arrivano i 25 giocatori, gli spettatori applaudono. A fine allenamento sono stati promessi autografi e fotografie.

La temperatura è piacevole, dal Pacifico soffia una brezza fresca. Il campo è in buone condizioni, nonostante qualche chiazza giallo-brunastra. Sullo sfondo, il traffico della Interstate 5 scorre senza sosta. La colonna sonora naturale di un Paese innamorato dell’automobile.

Vargas malconcio

Dopo qualche leggero esercizio di riscaldamento, l’intensità sale. Lavoro sui passaggi sotto le indicazioni energiche dell’assistente Davide Callà.

A eccezione di Breel Embolo, ancora a Zurigo in attesa del visto, tutti sono in campo. Anche Fabian Rieder e Noah Okafor, che la scorsa settimana a San Gallo erano ancora leggermente acciaccati.

A bordo campo, i giornalisti locali fermano chiunque indossi una divisa della federazione svizzera. La reporter di punta della redazione regionale della NBC registra più volte il suo lancio, con un sorriso radioso e un tono sempre un po’ enfatico.

Sul finire della sessione, due squadre disputano una partitella: da una parte quelli con le pettorine dei titolari, dall’altra le riserve. Dieci contro dieci, con i tre portieri che lavorano a parte e Okafor nel ruolo di jolly.

Ma i conti non tornano: sono solo 24. Manca Ruben Vargas. L’argoviese ha interrotto l’allenamento e si sta facendo trattare. «Segue un programma individuale», spiega un responsabile della comunicazione. Un’indicazione che lascia temere un suo forfait per l’ultima amichevole di preparazione, sabato contro l’Australia.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Bambini raggianti

Nonostante la stanchezza per il viaggio del giorno precedente, non si tratta di un semplice allenamento di ripresa. Tra dieci giorni la Svizzera debutterà al Mondiale contro il Qatar e tutti affrontano la seduta con la massima serietà.

Il capitano Granit Xhaka non esita ad alzare la voce quando un passaggio semplice viene sbagliato.

Poi arriva la fine dell’allenamento. I giocatori lasciano il campo, mentre il ct Murat Yakin raccoglie i palloni e ne approfitta per testare la propria precisione.

L’atmosfera torna leggera, si scherza, e i bambini e ragazzi dell’Academy invadono il terreno di gioco. Autografi, selfie, una sfida improvvisata al tiro in porta e tante risate.

Tra i giocatori, tra gli spettatori e, ormai, anche sotto il sole tornato a splendere nel cielo.