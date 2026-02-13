Hai fretta? blue News riassume per te La Spagna è tornata in finale ai Mondiali sedici anni dopo il primo titolo.

Pur avendo in Lamine Yamal il giocatore più celebre, la Roja ha trovato protagonisti diversi, da Oyarzabal a Merino.

Decisiva anche la solidità difensiva: la squadra ha subito un solo gol e Unai Simón ha stabilito un nuovo record di imbattibilità.

Alla base del percorso c’è inoltre il lavoro di Luis de la Fuente, tecnico capace di creare un gruppo compatto, vincente e quasi imbattibile nelle grandi competizioni.

Sedici anni dopo il primo trionfo mondiale, la Spagna torna a giocarsi il titolo più prestigioso. E lo fa in un modo che sembra andare contro la tendenza dominante di questo Mondiale in formato XXL.

Mentre molte Nazionali si affidano soprattutto alle loro grandi stelle, i campioni d’Europa hanno costruito il ritorno in finale seguendo una strada tutta loro. Ecco i motivi.

La vera stella è la squadra

Nessun calciatore spagnolo riceve da tifosi e media la stessa attenzione riservata a Lamine Yamal. Il 19enne, che aveva festeggiato il compleanno alla vigilia del 2-0 contro la Francia, si è regalato il viaggio a New York per la finale.

Yamal è senza dubbio il giocatore più celebre della squadra, ma non ne condiziona il gioco quanto Lionel Messi con l’Argentina, Harry Kane e Jude Bellingham con l’Inghilterra o Erling Haaland con la Norvegia.

E non influenza la filosofia tattica nemmeno quanto Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé nello scacchiere francese.

«Abbiamo affrontato una delle migliori nazionali al mondo, ma loro hanno dovuto giocare contro la squadra migliore. Noi siamo un gruppo», ha dichiarato il commissario tecnico Luis de la Fuente dopo la prova di forza della Spagna nel gigantesco stadio di Dallas.

La Roja è in finale nonostante il suo giocatore più celebre abbia finora realizzato appena un gol e un assist. Molto più decisivo è stato Mikel Oyarzabal, autore su rigore della rete del vantaggio contro la Francia e già arrivato a cinque gol nel torneo.

L’attaccante della Real Sociedad, però, difficilmente troverebbe posto tra i dieci centravanti più famosi - e forti - al mondo. Un discorso che vale anche per il centrocampista Mikel Merino, decisivo da subentrato con due gol nel finale contro Portogallo e Belgio.

«Lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, non per quello di un singolo. Non avevo mai visto un gruppo così esemplare, dentro e fuori dal campo. In 47 giorni trascorsi insieme non abbiamo avuto un solo problema», ha sottolineato de la Fuente.

L’attacco vince le partite, la difesa vince i titoli

La finale sarà l’ottava partita della Spagna in questo Mondiale allargato, disputato tra Stati Uniti, Canada e Messico. Gol subiti finora: uno.

Lo 0-0 contro Capo Verde all’esordio aveva provocato ironie e critiche, ma nelle settimane successive il mondo del calcio ha dovuto riconoscere l’eccezionale solidità difensiva dei campioni d’Europa.

Soltanto il Belgio, nei quarti di finale, è riuscito a mettere realmente sotto pressione la retroguardia spagnola in alcune situazioni, e a trovare la via del gol.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Del resto, il vecchio principio continua a valere: l’attacco fa vincere le partite, la difesa fa vincere i titoli.

Il portiere Unai Simón ha stabilito un nuovo record mondiale, restando imbattuto per 649 minuti e superando nettamente il primato fissato 36 anni fa da Walter Zenga.

Il basco dell’Athletic Bilbao, spesso criticato in passato, si è fatto trovare pronto anche nelle - poche - occasioni create dalla Francia.

Un allenatore dall’aura di imbattibilità

Da quando ha assunto l’incarico, nel gennaio 2023, Luis de la Fuente ha guidato la Spagna in 48 partite, perdendone soltanto tre. Tra Europei e Mondiali, invece, non ha mai subito una sconfitta.

Dopo il 2-0 incassato contro la Scozia nelle qualificazioni europee del marzo 2023, la Roja ha perso una sola partita ufficiale: la finale di Nations League dello scorso anno contro il Portogallo, decisa ai rigori.

Nei tempi regolamentari e supplementari, la Spagna campione d’Europa è dunque imbattuta da oltre tre anni con de la Fuente in panchina.

«Continuo a stupirmi di ciò che questa squadra è capace di fare. Miglioriamo continuamente, da una partita all’altra e da una competizione all’altra», ha spiegato il tecnico.

«Non è soltanto fortuna. È il risultato di impegno, talento, sacrificio e della volontà di diventare una versione sempre migliore di noi stessi».

A trasmettere questa mentalità è stato proprio de la Fuente. Il commissario tecnico lavora da 13 anni per la Federcalcio spagnola e aveva già allenato molti degli attuali nazionali nelle selezioni giovanili, quando erano ancora adolescenti.

Con Rodri e Merino, per esempio, vinse l’Europeo Under 19 nel 2015. Quattro anni più tardi, Oyarzabal e Dani Olmo partirono titolari nella finale dell’Europeo Under 21 vinta 2-1 dalla Spagna contro la Germania.

Il terzino destro Pedro Porro, autore del gol del 2-0 che ha chiuso definitivamente la sfida con la Francia, ha ricordato il lungo rapporto con il tecnico dopo la qualificazione alla finale.

«Nemmeno nei miei sogni più audaci avrei potuto immaginare di disputare un Mondiale come questo. Ma devo ringraziare anche i miei compagni e l’allenatore, che ha creduto in me fin dal primo momento. Non soltanto durante questo Mondiale, ma già dal mio esordio con lui nell’Under 21».