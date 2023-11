Pollero KEY

Il Bellinzona ha colto una bella vittoria nella sfida valida per il 15o turno di Challenge League.

Impegnati al Comunale, i granata hanno superato per 3-1 il neopromosso Baden, scavalcandolo così in classifica. Per i sopracenerini, ora ottavi a +6 sul fanalino di coda Sciaffusa, sono andati in rete Mahmoud, Mihajlovic e Pollero.

Swisstxt