La Champions League 2025-26 accoglierà per la prima volta nella storia ben tre squadre: si tratta di Qairat Almaty, Bodo/Glimt e Pafos.

SwissTXT Swisstxt

I campioni di Kazakistan hanno sconfitto nel playoff il più quotato Celtic, bloccandolo sullo 0-0 sia all'andata che al ritorno, e sconfiggendolo ai tiri di rigore. Dopo il 5-0 dell'andata contro lo Sturm Graz, i norvegesi sono invece stati sconfitti 2-1 oggi in Austria. A far gioire i ciprioti ci ha infine pensato Jaja al 90', con il gol del definitivo 1-1 contro la Stella Rossa, sufficiente dopo il 2-1 di 7 giorni fa.