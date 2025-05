Atteggiamento sopra le righe KEY

Il giudice unico della SFL ha emesso una triplice sanzione nei confronti di Taulant Xhaka per il comportamento inappropriato da lui tenuto, e per le sue dichiarazioni fuori luogo, durante la festa per il titolo del Basilea.

Swisstxt

Il centrocampista dei renani dovrà scontare una squalifica, che entrerà in vigore immediatamente se l’FCB rinuncerà ufficialmente a un ricorso, dovrà pagare una multa di 7’500 franchi e dovrà anche svolgere entro sei mesi 18 ore di lavoro a favore del calcio. Ma non è finita qui, perché pure i dirigenti del Basilea hanno annunciato che gli infliggeranno delle sanzioni.