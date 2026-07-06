La sorprendente revoca della squalifica inflitta al calciatore della nazionale statunitense Folarin Balogun sta suscitando accese discussioni ai Mondiali. Diversi media riferiscono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia intervenuto personalmente a favore dell’attaccante; la FIFA, tuttavia, nega qualsiasi influenza politica.

Trump e Infantino hanno un filo diretto.

Hai fretta? blue News riassume per te La FIFA ha sospeso la squalifica dell'attaccante statunitense Folarin Balogun, che potrà così giocare gli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio.

Secondo alcuni media, Donald Trump si sarebbe impegnato personalmente a favore di Balogun. La FIFA nega però qualsiasi influenza politica.

Il Belgio ha annunciato la volontà di fare ricorso, mentre la decisione continua a suscitare critiche a livello internazionale e ad alimentare il dibattito sul fair-play.

Ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, una decisione della FIFA sta suscitando grandi polemiche. L'attaccante statunitense Folarin Balogun era stato espulso nel primo turno della fase a eliminazione diretta per un intervento sulla caviglia del bosniaco Tarik Muharemovic.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano vinto la partita in inferiorità numerica, Balogun avrebbe dovuto saltare l'ottavo di finale contro il Belgio a causa della squalifica.

Domenica, però, è arrivata la svolta a sorpresa: la squalifica è stata sospesa con la condizionale ai sensi dell'articolo 27. Balogun potrà quindi scendere in campo contro il Belgio.

La grazia ha suscitato indignazione a livello internazionale. Diversi media, tra cui «The Athletic», il «Blick» e «Politico» riportano che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sarebbe impegnato personalmente a favore dell'attaccante.

Secondo quanto riferito, Andrew Giuliani, direttore della task force per i Mondiali alla Casa Bianca e stretto collaboratore di Trump, avrebbe informato il presidente dell'espulsione subito dopo la partita.

Quella stessa notte, Giuliani, insieme al ministro del Commercio statunitense Howard Lutnick e ai rappresentanti della federazione statunitense, avrebbe elaborato un piano per presentare ricorso.

Il sostegno si sarebbe esteso dalle azioni legali agli sforzi diplomatici tra la Casa Bianca e la sede centrale della FIFA a Zurigo.

Trump ha chiamato Infantino

Giovedì Trump avrebbe chiamato personalmente il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per discutere del cartellino rosso e della conseguente squalifica.

Secondo i media, Infantino avrebbe ascoltato con attenzione, senza però fare alcuna promessa.

La FIFA non conferma che la conversazione abbia avuto luogo.

Sottolinea tuttavia che tutte le decisioni vengono prese da una commissione disciplinare indipendente.

Gli avvocati presentano ricorso

Venerdì e sabato gli avvocati della federazione statunitense hanno presentato ufficialmente ricorso. Giuliani e Lutnick avrebbero inoltre offerto il supporto di alcuni giuristi della Casa Bianca.

Nel frattempo sarebbe intervenuto anche il gestore di hedge fund Scott Goodwin, che, tra le altre cose, aveva cofinanziato l'ingaggio del commissario tecnico della Nazionale statunitense, Mauricio Pochettino.

Insieme a Giuliani, Goodwin avrebbe raccolto documentazione su precedenti controversie riguardanti l'arbitro Raphael Claus. Secondo i media, questi resoconti sarebbero stati condivisi con alti funzionari governativi per valutare le argomentazioni a sostegno del ricorso.

Parallelamente, il responsabile legale della FIFA, Emilio Garcia, avrebbe fornito consulenza sui possibili percorsi procedurali e, insieme ad altri funzionari, avrebbe valutato se il fallo giustificasse effettivamente una squalifica.

La FIFA ribadisce la propria versione dei fatti

La Federcalcio belga ha reagito con irritazione alla grazia concessa domenica e lunedì mattina ha espresso la sua volontà di fare ricorso. Secondo la federazione, la presunta ingerenza della Casa Bianca violerebbe le norme della FIFA sull'indipendenza delle decisioni sportive.

«Al fine di tutelare i diritti legittimi di tutte le squadre partecipanti e di salvaguardare i principi fondamentali del fair play nel nostro sport, sia in questa edizione sia nei futuri Campionati del Mondo FIFA, la Federcalcio belga (RBFA) sta valutando tutte le opzioni possibili», si legge nella nota.

La FIFA ribadisce la propria versione dei fatti, sostenendo che la decisione sia stata presa dalla commissione disciplinare composta da 18 membri.

La federazione mondiale non ha però fornito ulteriori dettagli. Resta inoltre da chiarire se il caso sia stato sottoposto a votazione. Non è stato pubblicato nemmeno il consueto rapporto finale.

Al termine della vicenda, Trump e Infantino si sarebbero telefonati nuovamente. Non è noto di cosa abbiano parlato.

Sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha scritto: «Grazie alla FIFA per aver fatto la cosa giusta e aver rimediato a una grande ingiustizia!».