I Mondiali di calcio sono stati «il più grande evento sportivo nella storia mondiale». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando ad un evento della Fifa alla Trump Tower di New York.

Trump e Infantino hanno una volta ancora mostrato grande affiatamento.

E Infantino gli fa eco Trump: «I Mondiali negli USA sono stati il più grande evento sportivo della storia»

Alla finale tra Argentina e Spagna «ci saranno tutti: se avessimo un altro milioni di biglietti li venderemmo tutti», ha sostenuto l'80enne.

Trump ha anche affermato che i prossimi Mondiali si terranno solo negli Stati Uniti «senza Messico e Canada». Ha poi scherzato sul fatto che si potrebbero tenere «negli USA e in Cina, così ci sarebbe solo un breve volo da prendere».

«Questi Mondiali hanno superato ogni aspettativa», gli ha fatto eco il presidente della Fifa, Gianni Infantino.

«Il sogno americano è stato realizzato», ha aggiunto.