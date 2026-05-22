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Verso i Mondiali Diverse esclusioni importanti tra i convocati dell’Inghilterra di Thomas Tuchel

Swisstxt

22.5.2026 - 12:06

Gli è negato il sogno americano
Gli è negato il sogno americano
archivio Keystone

Ci sono diverse esclusioni importanti nella lista dei 26 convocati dell’Inghilterra di Thomas Tuchel per i Mondiali nordamericani.

SwissTXT

22.05.2026, 12:06

22.05.2026, 12:15

Il selezionatore tedesco ha deciso di lasciare a casa i difensori Trent Alexander-Arnold e Harry Maguire, così come i trequartisti Cole Palmer e Phil Foden.

E fa già discutere la decisione del 52enne di far salire sull’aereo per l’America il 30enne Ivan Toney, che quest’anno ha sì segnato 32 reti in 32 partite, ma con la maglia dell’Al-Ahli.

L’ex attaccante del Brentford, finito nel 2024 in Arabia Saudita, era stato sospeto 8 mesi per scommesse.

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