Igor Tudor continuerà a guidare la Juventus. Mentre Pippo Inzaghi lascia il Pisa.

Il 47enne croato ha firmato il rinnovo con la Vecchia Signora con un contratto valido fino al 2027 e opzione per un’ulteriore stagione.

Dal suo arrivo lo scorso marzo dopo l’esonero di Thiago Motta, i bianconeri hanno collezionato 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, qualificandosi all’ultimo respiro per la prossima Champions League.

Non è invece più l’allenatore del Pisa Pippo Inzaghi. Nonostante la promozione in Serie A e un accordo valido ancora per la prossima stagione, la società e l’allenatore hanno deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione.