Serie A È crisi: Igor Tudor esonerato dalla Juventus

Swisstxt

27.10.2025 - 13:10

A secco di vittorie da ormai un mese e mezzo (al 4-3 sull’Inter hanno fatto seguito cinque pareggi e tre sconfitte), la Juventus ha deciso di dare uno scossone all’ambiente separandosi da mister Igor Tudor.

SwissTXT

27.10.2025, 13:10

27.10.2025, 13:15

L'esonero è stato ufficializzato all’indomani dell’1-0 rimediato con la Lazio, dopo il quarto incontro consecutivo senza gol.

Subentrato a Thiago Motta lo scorso marzo, il 47enne croato sarà sostituito ad interim da Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, mentre per il ruolo di successore si fanno i nomi di Spalletti, Mancini e Palladino.

Calcio. Juve in crisi, Roma in vetta

CalcioJuve in crisi, Roma in vetta

