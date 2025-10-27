Igor Tudor KEY

A secco di vittorie da ormai un mese e mezzo (al 4-3 sull’Inter hanno fatto seguito cinque pareggi e tre sconfitte), la Juventus ha deciso di dare uno scossone all’ambiente separandosi da mister Igor Tudor.

L'esonero è stato ufficializzato all’indomani dell’1-0 rimediato con la Lazio, dopo il quarto incontro consecutivo senza gol.

Subentrato a Thiago Motta lo scorso marzo, il 47enne croato sarà sostituito ad interim da Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, mentre per il ruolo di successore si fanno i nomi di Spalletti, Mancini e Palladino.