Dalle misure disciplinari sportive (con 1000 calciatori sospesi) si sta passando alle conseguenze penali nell’ambito dell’ultimo enorme scandalo di calcioscommesse e partite truccate scoppiato in Turchia.

Un tribunale di Istanbul ha ordinato la custodia cautelare di 11 calciatori della 1a e 2a divisione e di altre nove persone.

Tra gli incriminati figurano Baltaci (Galatasaray), Ndao (Konyaspor) e Yandas (Fenerbahçe).

Queste indagini hanno già portato all’incarcerazione all’inizio di novembre di sei arbitri turchi e del presidente dell'Eyuspor.