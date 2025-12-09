  1. Clienti privati
Scandalo Calcioscommesse e partite truccate in Turchia, in 11 dietro le sbarre

Swisstxt

9.12.2025 - 09:20

Baltaci
Baltaci
Imago

Dalle misure disciplinari sportive (con 1000 calciatori sospesi) si sta passando alle conseguenze penali nell’ambito dell’ultimo enorme scandalo di calcioscommesse e partite truccate scoppiato in Turchia.

SwissTXT

09.12.2025, 09:20

09.12.2025, 09:31

Un tribunale di Istanbul ha ordinato la custodia cautelare di 11 calciatori della 1a e 2a divisione e di altre nove persone.

Tra gli incriminati figurano Baltaci (Galatasaray), Ndao (Konyaspor) e Yandas (Fenerbahçe).

Queste indagini hanno già portato all’incarcerazione all’inizio di novembre di sei arbitri turchi e del presidente dell'Eyuspor.

