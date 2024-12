A22 torna alla carica: secondo la sentenza della Corte di giustizia europea del dicembre 2023, «qualsiasi competizione in cui la qualificazione sia inclusiva e meritocratica e che rispetti il calendario generale delle partite può essere ufficialmente istituita». KEYSTONE

Martedì è stata lanciata una nuova versione della Superlega. Tre anni dopo l'idea originale che si era infranta nel giro di 48 ore in seguito a una reazione violenta dei tifosi, i promotori del progetto A22 sono tornati alla carica.

Igor Sertori bfi

Hai fretta? blue News riassume per te A22 Sport & Management, a distanza di tre anni, ha ripresentato l'idea di una Superlega europea di calcio, dal nuovo nome: Unify League.

Vi saranno 4 campionati: due superiori, Star e Gold, e due inferiori, Blue e Union.

Al termine della stagione, dalle quattro competizioni, usciranno vincenti 8 squadre che giocheranno i quarti di finale. Le vincitrici, le «final four», si giocheranno sull'arco di una settimana il titolo di campione d'Europa per club.

Il montepremi totale dovrebbe superare i 3 miliardi di franchi.

Un servizio di streaming, chiamato piattaforma Unify, offrirà una versione con le partite gratuite e una per abbonati. Mostra di più

Il nuovo modello, denominato «The Unify League», prevede la partecipazione di 96 squadre in totale.

Sia nella Star League, di primo livello, che nella Gold League, di livello inferiore, ci saranno 16 squadre, divise in due gruppi da otto che giocheranno in casa e in trasferta contro ogni avversario.

Ma non è finita qui, in quanto ci saranno altre due competizioni: Blue League e Union League, ognuna delle quali sarà composta da quattro gruppi di otto squadre.

📣 Oggi abbiamo presentato la nostra proposta per il riconoscimento ufficiale di una nuova competizione europea alla UEFA e alla FIFA: l'introduzione della Unify League, con un sistema di qualificazione modificatohttps://t.co/zP4f17FEEo

Guarda la spiegazione di Bernd Reichart,… pic.twitter.com/ozr0S1tDy0 — A22 Sports (@A22Sports) December 17, 2024

A differenza del primo e ampiamente criticato concetto di Super Lega, che vedeva garantito l'ingresso alle 12 ribelli - le Big Six della Premier League, alcune italiane, tra cui la Juventus, più Real Madrid e Barcellona -, tutte le posizioni per accedervi saranno guadagnate in base alle prestazioni delle competizioni nazionali.

Due posti nella Star League e sette nella Gold saranno guadagnati attraverso una serie di turni di play-off, con i vincitori delle due competizioni che conquisteranno posti automatici nella massima serie per la stagione successiva.

L'A22 prevede che le 14 partite della fase di campionato, delle quattro leghe, si giocheranno tra settembre e aprile.

Le prime quattro classificate di ogni gruppo (Star e Gold) si qualificheranno per i quarti di finale - andata e ritorno. Le vincitrici, le «final four», in una settimana di partite singole si sfideranno per decretare il vincitore.

Unify League in pillole Chi vi partecipa?

La competizione prevede la presenza di 96 squadre di tutta l'Europa.

Le posizioni saranno stabilite in base alle prestazioni nelle competizioni nazionali della stagione precedente, proprio come avviene attualmente con la Champions League, l'Europa League e la Conference League.

Qual è il formato?

I campionati Star e Gold (superiori), conterebbero 16 squadre ciascuna, divise in due gruppi da otto.

Le otto squadre si affronteranno in casa e in trasferta, per un totale di 14 partite per club a stagione.

I campionati Blue e Union (inferiori) conteranno 32 squadre a testa, divise in quattro gruppi di otto (andata e ritorno).

Nelle leghe Star e Gold, le prime quattro classificate di ogni gruppo giocheranno un quarto di finale con andato e ritorno;

Le prime quattro classificate dei campionati Blue e Union (8 squadre) accederanno ai quarti di finale.

Le quattro compagini vincitrici passeranno poi alla «final four», una settimana di partite di sola andata per decretare i campioni d'Europa dei due campionati.

Le «final four» si giocherebbero su campo neutro. Mostra di più

Sebbene non sia stata fissata una data d'inizio ufficiale, secondo «Sun Sport» l'obiettivo provvisorio è il lancio della competizione nel settembre 2026.

Anche il montepremi non è ancora stato confermato, l'A22 promette circa 380 milioni di franchi in pagamenti «solidali» ai club e ai Paesi più piccoli, mentre il montepremi totale dovrebbe superare l'attuale fondo di 3 miliardi di franchi - Champions, Europa e Conference League messe insieme.

Unify League? Il nome della mega competizione prenderebbe il nome da un servizio di streaming diretto ai tifosi chiamato piattaforma Unify.

Gli amanti del grande calcio dovranno iscriversi e saranno disponibili due versioni: un portale gratuito per guardare le partite con interruzioni pubblicitarie, e un servizio di abbonamento, senza pubblicità e con funzioni aggiuntive.

A22 ha dichiarato che «migliorerà drasticamente l'esperienza di visione a casa eliminando la necessità di abbonamenti multipli, offrendo ai tifosi le funzioni avanzate che si aspettano e collegando direttamente i club con i loro fans in tutto il mondo».

📺 Unify, c’est une révolution dans le domaine du streaming en direct. La plateforme diffusera tous les matchs en direct gratuitement et sera financée par la publicité ou des options premium abordables. En éliminant les abonnements multiples, elle redéfinit véritablement… pic.twitter.com/EIK1EcHEew — A22 Sports (@A22Sports) December 17, 2024

Il lancio, avvenuto martedì, coincide, secondo A22, con la presentazione formale all'Uefa e alla Fifa per «ottenere il riconoscimento ufficiale delle sue nuove competizioni calcistiche europee per club».

Il Real Madrid - di cui il Florentino Perez risulta essere uno dei maggiori attori delle società A22 - ha citato la sentenza della Corte di giustizia europea del dicembre 2023, secondo cui «qualsiasi competizione in cui la qualificazione sia inclusiva e meritocratica e che rispetti il calendario generale delle partite può essere ufficialmente istituita».

Ora non rimane che attendere le prossime mosse di Ceferin e Infantino. Tenetevi forte.