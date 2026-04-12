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A Berlino Marie-Louise Eta scrive la storia del calcio, ecco perché

Swisstxt

12.4.2026 - 09:47

Marie-Louise Eta.
Marie-Louise Eta.
Keystone

A Berlino si è scritta ancora una volta la storia.

SwissTXT

12.04.2026, 09:47

12.04.2026, 10:59

Marie-Louise Eta è infatti diventata la prima donna ad allenare un club dei top 5 campionati europei dopo che le è stata affidata la panchina dell'Union.

La 34enne di Dresda, che resterà in carica sino al termine della stagione per poi prendere le redini del team femminile, è stata promossa in prima squadra dalla U19 dopo che i vertici della società hanno deciso di esonerare Steffen Baumgart e tutto il suo staff.

Malgrado il ko di ieri per 3-1 in casa dell'Heidenheim, l'Union è 11o in classifica a +7 sul St.Pauli.

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