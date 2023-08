Muci freshfocus

C'è anche Nikolas Muci tra i primi convocati di Sascha Stauch in vista delle qualificazioni agli Europei U21.

Il ticinese del Wil, ma di proprietà del Lugano, è stato chiamato per la prima volta per la partita contro la Finlandia in programma a Turku il 12 settembre. Con lui anche il bianconero Albian Hajdari ed il difensore del Bellinzona Nando Zimmermann.

Swisstxt