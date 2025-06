Rowe Imago

L'Inghilterra ha conquistato il titolo europeo Under 21 per la seconda volta consecutiva battendo in finale la Germania per 3-2 dopo i supplementari.

Swisstxt

A Bratislava la selezione di Carsley ha dominato il primo tempo trovandosi in doppio vantaggio già al 25' grazie a Elliott e Hutchinson. Nei recuperi i tedeschi sono però riusciti a dimezzare lo scarto con Weiper, siglando poi il gol del pareggio con Nebel al 61'. Al 93' l'ala del Meinz ha sfiorato il gol del ko centrando però solo la traversa, e così nella prima azione dei supplementari Rowe ha colpito consegnando il trofeo agli inglesi.