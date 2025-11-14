Svizzera U21 freshfocus

Un'ottima Svizzera U21 ha bloccato la temibile Francia sull'1-1 nel big match del proprio girone di qualificazione agli Europei di categoria del 2027.

SwissTXT Swisstxt

A Losanna i rossocrociati sono partiti forte sfiorando la rete più volte prima di passare in vantaggio con Vogt al 38'. In seguito i ragazzi di Stauch hanno continuato a spingere fino a fine primo tempo. Nella ripresa è però arrivata la reazione transalpina, con Kroupi che ha piegato la resistenza elvetica al 66'. In classifica la Svizzera conserva un punto di vantaggio sulla Francia con una partita in più.