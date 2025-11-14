  1. Clienti privati
Calcio U21, pari tra Svizzera e Francia

Swisstxt

14.11.2025 - 21:39

Svizzera U21
Svizzera U21
freshfocus

Un'ottima Svizzera U21 ha bloccato la temibile Francia sull'1-1 nel big match del proprio girone di qualificazione agli Europei di categoria del 2027.

SwissTXT

14.11.2025, 21:39

A Losanna i rossocrociati sono partiti forte sfiorando la rete più volte prima di passare in vantaggio con Vogt al 38'. In seguito i ragazzi di Stauch hanno continuato a spingere fino a fine primo tempo. Nella ripresa è però arrivata la reazione transalpina, con Kroupi che ha piegato la resistenza elvetica al 66'. In classifica la Svizzera conserva un punto di vantaggio sulla Francia con una partita in più.

