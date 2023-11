Goleador

La Svizzera U21 vince e convince.

A Neuchâtel i giovani rossocrociati hanno steso i pari età dell’Armenia per 5-0 e con 10 punti in quattro incontri Hajdari (in campo 61’) e compagni possono guardare con fiducia all’importante sfida di martedì con la Romania. Un rigore generoso trasformato da Rieder ha sbloccato l'incontro al 37', poi chiuso a inizio ripresa con una zuccata di Fink e un altro tiro dagli 11 metri di Rieder. Prima della conclusione c'è stata gloria anche per uno scatenato Sanches e per il ticinese Muci, appena entrato in campo.

Swisstxt