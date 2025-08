I danesi si sono fatti vedere di più in attacco KEY

Il Basilea dovrà aspettare ancora una settimana per sapere chi, tra Malmoe e Copenaghen, affronterà nel playoff di Champions League.

Lo 0-0 maturato in Svezia nella sfida d’andata del terzo turno preliminare lascia infatti aperto ogni discorso in vista della gara di ritorno, in programma martedì prossimo in Danimarca.