The confirmed round of 16 draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

Saranno due le sfide principali degli ottavi di Champions: da una parte ci sarà per il quinto anno consecutivo nella fase a eliminazione diretta il big match tra City e Real Madrid, con i Blancos avanti 3-1 in questa serie.

Dall’altra il Chelsea proverà a fermare la corsa del PSG verso una possibile riconferma. L’ultimo confronto diretto tra Blues e francesi risale alla finale del Mondiale per Club, dove i londinesi avevano trionfato per 3-0.

L’urna di Nyon ha accoppiato l’Arsenal al Leverkusen e il Bayern all'Atalanta, e ci saranno pure altri due duelli tra spagnole e inglesi: Atletico Madrid-Tottenham e Newcastle Barcellona.