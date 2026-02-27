  1. Clienti privati
Calcio Agli ottavi di Champions League sarà ancora City-Real, ecco il tabellone 

Swisstxt

27.2.2026 - 13:10

Saranno due le sfide principali degli ottavi di Champions: da una parte ci sarà per il quinto anno consecutivo nella fase a eliminazione diretta il big match tra City e Real Madrid, con i Blancos avanti 3-1 in questa serie.

SwissTXT

27.02.2026, 13:10

27.02.2026, 13:17

Dall’altra il Chelsea proverà a fermare la corsa del PSG verso una possibile riconferma. L’ultimo confronto diretto tra Blues e francesi risale alla finale del Mondiale per Club, dove i londinesi avevano trionfato per 3-0.

L’urna di Nyon ha accoppiato l’Arsenal al Leverkusen e il Bayern all'Atalanta, e ci saranno pure altri due duelli tra spagnole e inglesi: Atletico Madrid-Tottenham e Newcastle Barcellona.

Video

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Nottingham Forest – Fenerbahce 1:2

Nottingham Forest – Fenerbahce 1:2

UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

26.02.2026

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

Nottingham Forest – Fenerbahce 1:2

Nottingham Forest – Fenerbahce 1:2

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

Più video

