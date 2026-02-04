  1. Clienti privati
Calcio UE contro la FIFA sul rientro della Russia: «Non tutto è negoziabile»

SDA

4.2.2026 - 16:13

Il presidente della FIFA Gianni Infantino con il presidente russo Vladimir Putin in una foto del 2018 ai tempi dei campionati mondiali di calcio in Russia
Il presidente della FIFA Gianni Infantino con il presidente russo Vladimir Putin in una foto del 2018 ai tempi dei campionati mondiali di calcio in Russia
Keystone

Dura risposta dell'Ue sul possibile rientro della Russia nel calcio internazionale. Il commissario europeo allo Sport, Glenn Micallef, ha replicato alle recenti aperture del presidente della Fifa, Gianni Infantino.

Keystone-SDA

04.02.2026, 16:13

04.02.2026, 16:14

Infantino aveva in particolare affermato che la federazione internazionale di calcio sta prendendo in considerazione la revoca del divieto imposto alle selezioni russe.

«Lo sport non esiste nel vuoto. Riflette chi siamo e cosa scegliamo di rappresentare», ha scritto Micallef su X, avvertendo che «lasciare che gli aggressori tornino nel calcio mondiale come se nulla fosse accaduto non è accettabile» e che «non tutto è negoziabile».

«Con l'avvicinarsi di Milano-Cortina 2026», ha aggiunto, l'Ue deve riaffermare il suo modello sportivo fondato su «responsabilità, solidarietà e rispetto dei valori».

«La sicurezza pubblica è importante. La chiarezza è importante. I simboli sono importanti. Il calcio detta il ritmo dello sport mondiale. Altri sport, federazioni e Stati membri dell'Ue hanno già espresso serie preoccupazioni» sulla possibile normalizzazione dei rapporti con la Russia, ha evidenziato Micallef, osservando che decisioni di questo tipo «dovrebbero essere prese attraverso discussioni collettive, valutazioni dei rischi e devono essere stabiliti limiti chiari».

Il commissario maltese ha dunque fatto appello a unirsi «all'interno dell'Ue e oltre», invitando «tifosi, sindacati, associazioni e stakeholder» a fare fronte comune insieme a Bruxelles «per stabilire limiti chiari a ciò che è accettabile nello sport».

Nel febbraio 2022, la Fifa e l'Uefa (la federazione del calcio europeo) avevano sospeso a tempo indeterminato le nazionali e i club russi dalla partecipazione alle competizioni internazionali.

