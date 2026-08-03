Calcio
Nel sorteggio del playoff di Conference League il Lugano evita il Getafe
Alioski
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Pericolo Getafe schivato di un pelo. In caso di successo sul Runavik, il Lugano disputerà il playoff dei preliminari di Conference League contro la perdente della sfida (del 3o turno di UEL) tra il Maccabi Tel Aviv e il CSKA Sofia.
Nel sorteggio effettuato questo primo pomeriggio a Nyon gli spagnoli erano rimasti nell'altra pallina da accoppiare ai ticinesi, che disputerebbero ancora una volta la gara di andata in casa (il 20 agosto alla AIL Arena).
Per accedere alla fase campionato il Sion rischia di doversela vedere con l'Ajax. Più semplici le sfide di Thun, Vaduz e San Gallo.