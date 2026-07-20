Calcio
Oggi il Lugano scoprirà le prossime possibili avversarie di Conference League
L'urna parlerà alle 14h00
Ti-Press
Oggi pomeriggio (il sorteggio è in programma alle 14.00) il Lugano conoscerà il nome delle due possibili avversarie nel terzo turno di qualificazione di Conference League, se riuscirà a superare nel secondo il Dukagjini.
I bianconeri sarebbero chiamati a sfidare la vincitrice di uno di questi duelli: Spartak Trnava (Slovacchia)-CSKA Sofia (Bulgaria), Liepaja (Lettonia)-Austria Vienna, Runavik (Isole Faroe)-Capodistria (Slovenia) e Neftchi (Azerbaigian)-D.Minsk (Bielorussia).
L’andata del terzo turno di qualificazione è in programma il 6 agosto e il ritorno il 13.