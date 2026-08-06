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Anche dopo la conferma di Gianni Infantino come presidente della FIFA, avvenuta dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, la UEFA ha ribadito la sua posizione.
«E' rimasta invariata la perdita di fiducia nei suoi confronti poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni», si legge nella nota ufficiale.
Inoltre, stando al massimo organo calcistico europeo non è stato garantito che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più». La battaglia dunque continua.