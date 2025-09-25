  1. Clienti privati
Calcio e politica «La UEFA starebbe valutando la sospensione d'Israele»

SDA

25.9.2025 - 15:13

«Cartellino rosso a Israele»: uno striscione dei tifosi greci esposto ieri durante la partita di Europa League fra il PAOK Salonicco e il Maccabi Tel Aviv.
«Cartellino rosso a Israele»: uno striscione dei tifosi greci esposto ieri durante la partita di Europa League fra il PAOK Salonicco e il Maccabi Tel Aviv.
Keystone

La UEFA starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione «è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole». Lo scrive il britannico Times.

Keystone-SDA

25.09.2025, 15:13

25.09.2025, 16:10

Una eventuale decisione in tal senso chiuderebbe le porte ai prossimi Mondiali e comporterebbe l'esclusione del Maccabi Tel Aviv dall'Europa League.

Il ministro israeliano dello sport, Miki Zohar, ha affermato ai media israeliani di «essere al lavoro con il premier Benyamin Netanyahu per impedire questa mossa».

Italia contro Israele in programma il 14 ottobre

La nazionale di Israele è attesa inoltre dalla partita contro l'Italia, il 14 ottobre a Udine, valida per la qualificazione al Mondiale. La partita è stata al centro di forti polemiche, con richieste di non giocare o di gesti contro la guerra a Gaza.

Una sospensione di Israele da parte dell'Uefa comporterebbe nel caso anche lo stop alle qualificazioni Mondiali, che sono organizzati dalla Fifa ma nella fase di qualificazione è sotto egida Uefa.

