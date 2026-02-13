La UEFA si è detta pronta a boicottare sin da subito tutte le competizioni FIFA in caso il tentativo di vendita parziale dei Mondiali andasse in porto.

«La Coppa del Mondo non è un prodotto di investimento. Nessuna selezione UEFA parteciperà a competizioni FIFA finché non verranno abbandonate queste proposte e non verranno fornite garanzie per il futuro», ha dichiarato il massimo organo calcistico europeo.

Una minaccia volta a scongiurare il progetto commerciale di Infantino, il cui successo dipenderebbe dall'approvazione maggioritaria delle varie federazioni calcistiche.