Impresa del Braga Imago

Il Betis di Rodriguez è stato eliminato dal Braga in Europa League.

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I portoghesi si sono imposti 4-2 in Andalusia dopo essere stati sotto 2-0 al 26' e l'1-1 dell'andata.

I lusitani ora affronteranno il Friburgo di Manzambi, che ha dominato di nuovo il Celta Vigo (1-3).

Il Nottingham Forest di Ndoye ha invece eliminato il Porto vincendo 1-0 in casa. La sfida si è decisa con l'espulsione di Bednarek per un'entrataccia su Wood e il gol di Gibbs-White.

Ci sarà quindi l'atteso derby inglese al penultimo atto, visto che l'Aston Villa ha travolto 4-0 il Bologna di Freuler dopo il 3-1 dell'andata.