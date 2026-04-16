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Europa League Manzambi e Ndoye volano in semifinale, Freuler e Rodriguez no

Swisstxt

16.4.2026 - 23:23

Impresa del Braga
Impresa del Braga
Imago

Il Betis di Rodriguez è stato eliminato dal Braga in Europa League.

SwissTXT

16.04.2026, 23:23

16.04.2026, 23:27

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I portoghesi si sono imposti 4-2 in Andalusia dopo essere stati sotto 2-0 al 26' e l'1-1 dell'andata.

I lusitani ora affronteranno il Friburgo di Manzambi, che ha dominato di nuovo il Celta Vigo (1-3).

Il Nottingham Forest di Ndoye ha invece eliminato il Porto vincendo 1-0 in casa. La sfida si è decisa con l'espulsione di Bednarek per un'entrataccia su Wood e il gol di Gibbs-White.

Ci sarà quindi l'atteso derby inglese al penultimo atto, visto che l'Aston Villa ha travolto 4-0 il Bologna di Freuler dopo il 3-1 dell'andata.

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