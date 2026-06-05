Un test importante, perché il match del 13 giugno col Qatar si giocherà alla stessa ora. «Sarà un match importante per capire come essere pronti così presto, lo useremo per perfezionare gli automatismi e affinare gli ultimi dettagli», ha commentato in conferenza stampa Yakin. Senza Embolo, che arriverà a San Diego in serata, e Vargas, leggermente acciaccato, in avanti dovrebbe vedersi Amdouni: «Breel voleva giocare, ma sarà una buona occasione per Zeki».