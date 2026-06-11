Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Le critiche di Xhaka dopo il pareggio per 1 a 1 nel test contro l'Australia sono state appropriate, afferma Michel Aebischer. Allo stesso tempo, sottolinea che l'umore della squadra è ancora buono. E cosa dice del Qatar, primo avversario della Nati?

08.06.2026