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Calcio Verso un accordo per salvare l'AC Bellinzona?

Swisstxt

11.6.2026 - 10:40

Pablo Bentancur
Pablo Bentancur
Ti-Press

Secondo quanto riferito dal «Corriere del Ticino», Pablo Bentancur è pronto a fare la sua parte per evitare il fallimento dell’AC Bellinzona.

SwissTXT

11.06.2026, 10:40

11.06.2026, 10:48

L’ex patron granata ha confermato di voler trovare un accordo con la cordata guidata da Renato Sergi: «Oggi aiuto la nuova proprietà. Libero le azioni con un accordo per una collaborazione. Non voglio vedere fallire l’ACB».

In giornata è previsto un incontro ritenuto decisivo per il futuro del club. La nuova proprietà dovrà dimostrare di poter coprire i debiti accumulati, stimati in oltre 1,6 milioni di franchi, entro l’udienza del 18 giugno.

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