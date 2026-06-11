Pablo Bentancur
Ti-Press
Secondo quanto riferito dal «Corriere del Ticino», Pablo Bentancur è pronto a fare la sua parte per evitare il fallimento dell’AC Bellinzona.
L’ex patron granata ha confermato di voler trovare un accordo con la cordata guidata da Renato Sergi: «Oggi aiuto la nuova proprietà. Libero le azioni con un accordo per una collaborazione. Non voglio vedere fallire l’ACB».
In giornata è previsto un incontro ritenuto decisivo per il futuro del club. La nuova proprietà dovrà dimostrare di poter coprire i debiti accumulati, stimati in oltre 1,6 milioni di franchi, entro l’udienza del 18 giugno.